Медведев: в мире Россия занимает своё место, предназначенное ей историей

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что Россия в мире занимает «своё место», предназначенное ей историей.
Медведев: в мире Россия занимает своё место, предназначенное ей историей
  • РИА Новости

«Россия занимает своё место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, Господом Богом. Россия — это Россия. И у России своё будущее, своё позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, а мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна», — сказал Медведев в беседе с RT и РИА Новости.

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны.

Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.

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