ФСБ: в Уфе задержаны участники террористического сообщества

Сотрудники ФСБ России задержали в Уфе четырёх участников террористического сообщества, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

«В городе Уфе задержаны четверо граждан РФ, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии», — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время обыска у задержанных изъяты две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература.

16 февраля был задержан ещё один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году.