ФСБ: в Уфе задержаны участники террористического сообщества

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Сотрудники ФСБ России задержали в Уфе четырёх участников террористического сообщества, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.
ФСБ: в Уфе задержаны участники террористического сообщества
  • РИА Новости

«В городе Уфе задержаны четверо граждан РФ, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии», — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Во время обыска у задержанных изъяты две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, экстремистская литература.

16 февраля был задержан ещё один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году.

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