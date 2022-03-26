Правительство выделило 2 млрд рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции

Российское правительство дополнительно направит 2 млрд рублей для субсидий на железнодорожные перевозки сельхозпродукции по льготным тарифам в 2022 году.

«Правительство увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 2 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что данное финансирование поможет работникам аграрного сектора снизить транспортные расходы и увеличить поставки своей продукции в российские регионы.

Ранее на проведение весенних полевых работ сельхозпроизводителям Приморья выдали краткосрочные льготные кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей.