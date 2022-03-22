Аграрии Приморья получили около 2 млрд рублей льготных кредитов

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На проведение весенних полевых работ сельхозпроизводителям Приморья выдали краткосрочные льготные кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Аграрии Приморья получили около 2 млрд рублей льготных кредитов
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона, на эти средства они закупят семена, удобрения, технику, топливо и запчасти.

Наряду с этим отмечается, что местные аграрии планируют увеличить посевную площадь более чем на 6 тыс. га.

«Важно выполнить план, собрать хороший урожай и в условиях санкций обеспечить жителей края собственной продукцией», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.

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