Аграрии Приморья получили около 2 млрд рублей льготных кредитов

На проведение весенних полевых работ сельхозпроизводителям Приморья выдали краткосрочные льготные кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона, на эти средства они закупят семена, удобрения, технику, топливо и запчасти.

Наряду с этим отмечается, что местные аграрии планируют увеличить посевную площадь более чем на 6 тыс. га.

«Важно выполнить план, собрать хороший урожай и в условиях санкций обеспечить жителей края собственной продукцией», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.