Аграрии Приморья получили около 2 млрд рублей льготных кредитов
- РИА Новости
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Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона, на эти средства они закупят семена, удобрения, технику, топливо и запчасти.
Наряду с этим отмечается, что местные аграрии планируют увеличить посевную площадь более чем на 6 тыс. га.
«Важно выполнить план, собрать хороший урожай и в условиях санкций обеспечить жителей края собственной продукцией», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.
По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса.