Кабмин России начнёт эксперимент по внедрению БПЛА в пяти регионах
- РИА Новости
«В ближайшее время в пяти регионах России начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В проекте поучаствуют Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Беспилотники будут задействованы для доставки почты и грузов, аэрофотосъёмки, авиахимических работ для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.
Ранее в Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты на юг России до 1 апреля 2022 года.