Кабмин России начнёт эксперимент по внедрению БПЛА в пяти регионах

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Российское правительство утвердило параметры эксперимента по внедрению беспилотных авиационных систем в пяти регионах.
Кабмин России начнёт эксперимент по внедрению БПЛА в пяти регионах
  • РИА Новости

«В ближайшее время в пяти регионах России начнётся эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В проекте поучаствуют Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий  автономные округа.

Беспилотники будут задействованы для доставки почты и грузов, аэрофотосъёмки, авиахимических работ для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Ранее в Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты на юг России до 1 апреля 2022 года.

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