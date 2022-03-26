Медведев прокомментировал возможность повторения дефолта 1998 года в России

В период дефолта 1998 года Россия была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, который является следствием экономической войны без правил, заявил RT и РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В одну воду невозможно вступить дважды... Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США», — сказал он.

По словам Медведева, на тот момент удалось «с разным успехом» вытащить мировую и отечественную экономику в краткие сроки.

«А сейчас всё, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил», — подчеркнул зампредседателя Совбеза России.

Ранее глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.

Российский президент Владимир Путин отметил, что массовые санкции Запада направлены на то, чтобы «ухудшить жизнь миллионов людей», и имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами.