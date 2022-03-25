Кабмин продлил сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
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Отмечается, что соответствующее решение поддержал президент России Владимир Путин. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года», — заявили в кабмине.
Данный платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.
Как объяснили в правительстве, продление срока уплаты позволит организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота.
Ранее сообщалось, что правительство России продолжит поддерживать льготные ипотечные программы.