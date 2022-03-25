Кабмин продлил сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

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Правительство России продлило сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Кабмин продлил сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
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Отмечается, что соответствующее решение поддержал президент России Владимир Путин. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года», — заявили в кабмине.

Данный платёж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года.

Как объяснили в правительстве, продление срока уплаты позволит организациям-налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за I квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота.

Ранее сообщалось, что правительство России продолжит поддерживать льготные ипотечные программы.

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