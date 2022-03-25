Глава СК поручил изучить информацию Минобороны о деятельности украинских националистов
- РИА Новости
В частности, будут изучены данные, содержащиеся в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины, в том числе подробный план подготовки и осуществления наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе.
Кроме того, Минобороны России отмечает примеры неизбирательного применения украинскими националистами оружия с высокими поражающими свойствами, в том числе комплексов «Точка-У», по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Донбассе.
Также будут изучены данные о противоправных действиях украинских националистических формирований.
Ранее сообщалось, что в распоряжении российской стороны в ходе спецоперации на Украине оказался боевой приказ Нацгвардии Украины о подготовке к наступлению в Донбассе в марте 2022 года.