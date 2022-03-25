Глава СК поручил изучить информацию Минобороны о деятельности украинских националистов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно исследовать всю информацию, доложенную представителями Минобороны в ходе брифинга.

В частности, будут изучены данные, содержащиеся в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины, в том числе подробный план подготовки и осуществления наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе.

Кроме того, Минобороны России отмечает примеры неизбирательного применения украинскими националистами оружия с высокими поражающими свойствами, в том числе комплексов «Точка-У», по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в Донбассе.

Также будут изучены данные о противоправных действиях украинских националистических формирований.

Ранее сообщалось, что в распоряжении российской стороны в ходе спецоперации на Украине оказался боевой приказ Нацгвардии Украины о подготовке к наступлению в Донбассе в марте 2022 года.