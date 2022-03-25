Специалисты рассказали о ситуации на рынке вакансий Тульской области

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Согласно информации службы исследований сервиса SuperJob, на рынке труда Тульской области увеличилось количество вакансий в сфере строительства, логистики и недвижимости.
Специалисты рассказали о ситуации на рынке вакансий Тульской области
  • РИА Новости

Как уточняет Тульская служба новостей, в марте число вакансий в перечисленных сферах выросло на 10%.

В свою очередь, в области ретейла соответствующие показатели сократились на 19%, а в сфере информационных технологий, интернета и телекоммуникаций — на 39%.

Среди соискателей Тульской области наиболее востребованными отраслями стали в том числе продажи, логистика, транспорт, бухгалтерия, инженерно-техническая сфера на производстве.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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