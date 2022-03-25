Специалисты рассказали о ситуации на рынке вакансий Тульской области
- РИА Новости
Как уточняет Тульская служба новостей, в марте число вакансий в перечисленных сферах выросло на 10%.
В свою очередь, в области ретейла соответствующие показатели сократились на 19%, а в сфере информационных технологий, интернета и телекоммуникаций — на 39%.
Среди соискателей Тульской области наиболее востребованными отраслями стали в том числе продажи, логистика, транспорт, бухгалтерия, инженерно-техническая сфера на производстве.
Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.