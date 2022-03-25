Президент РАО Ольга Васильева прокомментировала идею поднятия в школах флага России

Президент и академик Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева прокомментировала идею каждый день поднимать в школах флаг России.

«Как вы помните, идея о введении ежедневной церемонии поднятия флага в российских школах была поддержана на самом высоком уровне — президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в ходе встречи с представителями общественности в августе 2021 года. Флаг — один из государственных символов нашей страны. Если дети каждый день будут видеть его в школе, участвовать в церемонии поднятия, слушать наш гимн, — всё это может и должно стать важной частью воспитательного процесса», — сказала она.

Васильева добавила, что флаг поднимали советские пионеры.

«Каждый, кто отдыхал в детстве в пионерском лагере, прекрасно помнит эту традицию. Отрадно, что часть современных российских детских центров также сохраняет этот опыт. Его, безусловно, необходимо распространять в каждой российской школе. На первом этапе это могут быть единые рекомендации для образовательных организаций», — отметила она.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказал мнение, что практику воспевания в школах государственных символов надо ввести в России по аналогии с США.