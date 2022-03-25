ФСБ показала видео задержания жителя Хабаровска за попытку продать Украине данные

Короткая ссылка
ФСБ представила оперативное видео задержания жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать Украине закрытые данные.

По оперативным данным, фигурант, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций».

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

5 марта ФСБ России сообщила о задержании сторонника украинской неонацистской группировки в Рязанской области, который оказался администратором радикальных сообществ в интернете. 

По адресу проживания задержанного изъяли средства связи, содержащие пропагандистские материалы неонацистского толка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить