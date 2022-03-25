ФСБ показала видео задержания жителя Хабаровска за попытку продать Украине данные
По оперативным данным, фигурант, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций».
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
5 марта ФСБ России сообщила о задержании сторонника украинской неонацистской группировки в Рязанской области, который оказался администратором радикальных сообществ в интернете.
По адресу проживания задержанного изъяли средства связи, содержащие пропагандистские материалы неонацистского толка.