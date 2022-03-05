ФСБ задержала в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки

ФСБ России сообщила о задержании сторонника украинской неонацистской группировки в Рязанской области, который оказался администратором радикальных сообществ в интернете.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», причастный к администрированию по указанию её главаря, гражданина Украины Егора Краснова, тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодёжи в экстремистскую и террористическую деятельность», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

По адресу проживания задержанного изъяли средства связи, содержащие пропагандистские материалы неонацистского толка.

В январе в отношении лидера украинской неонацистской организации «М.К.У.» Егора Краснова возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Группировка была создана гражданином Украины 2000 года рождения, действующим под покровительством украинских спецслужб.