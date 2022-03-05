ФСБ задержала в Рязанской области сторонника украинской неонацистской группировки
- РИА Новости
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодёжной группировки «М.К.У.», причастный к администрированию по указанию её главаря, гражданина Украины Егора Краснова, тематических радикальных интернет-сообществ, пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодёжи в экстремистскую и террористическую деятельность», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
По адресу проживания задержанного изъяли средства связи, содержащие пропагандистские материалы неонацистского толка.
В январе в отношении лидера украинской неонацистской организации «М.К.У.» Егора Краснова возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества.
Группировка была создана гражданином Украины 2000 года рождения, действующим под покровительством украинских спецслужб.