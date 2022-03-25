Юрист Ярмуш оценила предложение Милонова приостановить деятельность коллекторов
- РИА Новости
Юрист отметила, что приостановка деятельности коллекторов не будет способствовать стабильной ситуации на банковском рынке.
По её мнению, принятых мер в виде кредитных каникул должно быть достаточно.
«Если сейчас остановить коллекторов, а следующим шагом остановить взыскание по долгам, то мы просто разрушим свою банковскую систему», — уточнила она.
Ярмуш отметила, что кредитные каникулы помогут справиться с временными трудностями.
«Это одно, это не разрушит банковскую систему. Но не отказ от исполнения решений суда и от исполнения коллекторами их функции по возвращению долгов», — заключила собеседница RT.
Ранее Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в России.
Парламентарий считает, что граждане, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по не зависящим от них причинам.
По его словам, можно ожидать, что такой ситуацией захотят воспользоваться коллекторы.