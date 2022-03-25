Юрист Ярмуш оценила предложение Милонова приостановить деятельность коллекторов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о приостановке деятельности коллекторских организаций в России в связи с санкционным давлением на страну.

Юрист отметила, что приостановка деятельности коллекторов не будет способствовать стабильной ситуации на банковском рынке.

По её мнению, принятых мер в виде кредитных каникул должно быть достаточно.

«Если сейчас остановить коллекторов, а следующим шагом остановить взыскание по долгам, то мы просто разрушим свою банковскую систему», — уточнила она.

Ярмуш отметила, что кредитные каникулы помогут справиться с временными трудностями.

«Это одно, это не разрушит банковскую систему. Но не отказ от исполнения решений суда и от исполнения коллекторами их функции по возвращению долгов», — заключила собеседница RT.

Ранее Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в России.

Парламентарий считает, что граждане, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по не зависящим от них причинам.

По его словам, можно ожидать, что такой ситуацией захотят воспользоваться коллекторы.