«Известия»: ФАС изучает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — говорится в сообщении службы.

Уточняется, что рассматривается возможность распространения правил не только на доминирующие на рынке компании, но и на других участников, в том числе посредников.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее власти обсудили меры по контролю за ценообразованием в регионе.