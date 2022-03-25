«Известия»: ФАС изучает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — говорится в сообщении службы.

Уточняется, что рассматривается возможность распространения правил не только на доминирующие на рынке компании, но и на других участников, в том числе посредников.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее власти обсудили меры по контролю за ценообразованием в регионе.

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