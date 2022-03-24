Тверская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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Тверская область отправила новый груз с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
Тверская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В состав партии вошли продукты, детское питание, одежда, средства гигиены. Общий вес составляет около 8,6 т.

Штаб по сбору гуманитарной помощи работает и в Дубне, передаёт телеканал «360». Он открыт на базе молодёжного центра «Инициатива». В настоящее время там трудятся 11 человек.

«Важно, чтобы люди получили именно ту помощь, в которой нуждаются, и как можно скорее», — заявил глава Дубны Сергей Куликов.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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