Тверская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Тверская область отправила новый груз с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В состав партии вошли продукты, детское питание, одежда, средства гигиены. Общий вес составляет около 8,6 т.

Штаб по сбору гуманитарной помощи работает и в Дубне, передаёт телеканал «360». Он открыт на базе молодёжного центра «Инициатива». В настоящее время там трудятся 11 человек.

«Важно, чтобы люди получили именно ту помощь, в которой нуждаются, и как можно скорее», — заявил глава Дубны Сергей Куликов.

Ранее в Санкт-Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.