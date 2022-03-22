В Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Санкт-Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, сотрудники Городской многопрофильной больницы №38 имени Семашко передали 1,5 т гуманитарного груза.

Ещё более 700 кг гумпомощи собрали сотрудники Госпиталя для ветеранов войн. В сборе также приняли участие Покровская больница, Детская городская больница №1, родильные дома №10 и №18, Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента».

Тем временем в Ленинградской области для беженцев из ДНР и ЛНР собрали 55 т гуманитарной помощи. В Ростовскую область отправился четвёртый грузовик с предметами первой необходимости, передаёт kp.ru.

«Мы передаём эту помощь от всех жителей Ленинградской области. Мы сопереживаем, сострадаем, содействуем и соучаствуем в жизни каждого мирного человека», — заявила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Ранее сообщалось, что более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.