Мединский рекомендовал российским телеканалам снизить число развлекательных передач

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Помощник президента России Владимир Мединский рекомендовал российским телеканалам снизить число развлекательных передач.
Мединский рекомендовал российским телеканалам снизить число развлекательных передач
  • Gettyimages.ru
  • © Bilyana Stoyanovska / EyeEm

Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте всё-таки поменьше развлекательных передач», — сказал Мединский.

По его словам, «это как-то выглядит довольно нелепо в наше время».

Помощник президента добавил, что вместо развлекательных программ целесообразнее показывать хорошее отечественное или иностранное кино.

Ранее компания Discovery, также владеющая телеканалом Eurosport, объявила о приостановке вещания кабельных каналов в России.

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