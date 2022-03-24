Мединский рекомендовал российским телеканалам снизить число развлекательных передач
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Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте всё-таки поменьше развлекательных передач», — сказал Мединский.
По его словам, «это как-то выглядит довольно нелепо в наше время».
Помощник президента добавил, что вместо развлекательных программ целесообразнее показывать хорошее отечественное или иностранное кино.
Ранее компания Discovery, также владеющая телеканалом Eurosport, объявила о приостановке вещания кабельных каналов в России.