Мишустин подписал освобождающий IT-компании от плановых проверок на три года документ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, освобождающего IT-компании от плановых проверок на три года.

«По инициативе президента российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля», — цитирует Мишустина сайт кабмина.

Он уточнил, что подписано соответствующее постановление.

Ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.