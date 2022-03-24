Мишустин подписал освобождающий IT-компании от плановых проверок на три года документ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, освобождающего IT-компании от плановых проверок на три года.
Мишустин подписал освобождающий IT-компании от плановых проверок на три года документ
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

«По инициативе президента российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля», — цитирует Мишустина сайт кабмина.

Он уточнил, что подписано соответствующее постановление.

Ранее на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.

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