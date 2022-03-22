В Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций

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На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.
В Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Усилия надо сосредотачивать, чтобы создавать свою отечественную аппаратную программную платформу, тем самым обеспечивая свою технологическую независимость», — сказал Василий Шпак, заместитель главы Министерства промышленности и торговли.

Со своей стороны, Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отметил, что уже началась пересборка реестра российского ПО.

«Делаем из него полноценный маркетплейс, хотели сделать его в конце года, придётся запускать сильно раньше: в мае, надеемся, сможем запустить», — сообщил он.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян отметил важность поддержки  IT-специалистов.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах российского ПО.

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