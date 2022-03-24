МВД России: полиция окажет поддержку ФАС в мониторинге ценообразования
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-центра МВД по итогам совещания.
«Сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования», — заявили в министерстве.
Ранее в ФАС сообщили о проверках цепочки поставок сахара для недопущения задержки отгрузок.