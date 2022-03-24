МВД России: полиция окажет поддержку ФАС в мониторинге ценообразования

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Первый замглавы МВД России Александр Горовой поручил, чтобы полиция оказывала поддержку Федеральной антимонопольной службе в мониторинге ценообразования и своевременном принятии мер реагирования.
МВД России: полиция окажет поддержку ФАС в мониторинге ценообразования
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-центра МВД по итогам совещания.

«Сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования», — заявили в министерстве.

Ранее в ФАС сообщили о проверках цепочки поставок сахара для недопущения задержки отгрузок.

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