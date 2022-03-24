Глава Минтуризма Таиланда выразил заинтересованность в турпотоке из России

Министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн выразил заинтересованность в турпотоке из России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Министр выразил заинтересованность в российском турпотоке и заверил, что предпримет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов», — написала она в своём Telegram-канале.

Догузова также отметила, что благодаря совместной работе Минтранса, Росавиации, МИД и Ростуризма с туроператорами и авиакомпаниями практически все организованные туристы, отдыхавшие в Таиланде, уже вернулись домой.

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева ранее назвала заинтересованные в увеличении турпотока из России страны.