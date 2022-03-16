В Госдуме назвали заинтересованные в увеличении турпотока из России страны

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева заявила, что «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока.

Об этом она рассказала в беседе с НСН.

«Идёт перезагрузка туристического рынка в России. Сегодня у нас наиболее популярные направления, которые остаются доступными для россиян, — это Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд, Тунис. Конечно, эти страны заинтересованы в увеличении турпотока. Наши туроператоры вместе с компаниями этих стран отрабатывают, чтобы обеспечить комфортные условия для россиян», — отметила она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что, по сообщениям властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.