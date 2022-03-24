Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил о росте доли заболевания «стелс-омикроном» в России

Доля «стелс-омикрона» в России растёт, но резкого подъёма заболеваемости коронавирусом не ожидается. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В России доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», присутствуя практически во всех регионах страны», — цитирует РИА Новости Хафизова.

Он подчеркнул, что резкого подъёма заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».