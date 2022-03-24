Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил о росте доли заболевания «стелс-омикроном» в России
«В России доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», присутствуя практически во всех регионах страны», — цитирует РИА Новости Хафизова.
Он подчеркнул, что резкого подъёма заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована.
Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».