В Подмосковье рассказали о мерах поддержки производителей хлебобулочной продукции
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы регулярно встречаемся с аграриями, ищем варианты поддержки. Нас беспокоит ситуация с сырьём, оборудованием, логистикой», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
Субсидии можно получить на производство изделий, срок годности которых не превышает пяти суток. Мера поддержки предусмотрена для тех, у кого зафиксирована отпускная стоимость продукции, передаёт «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.