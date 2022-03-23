В Подмосковье рассказали о мерах поддержки производителей хлебобулочной продукции

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В 2022 году для производителей хлебобулочной продукции в Московской области выделят субсидии на сумму около 100 млн рублей.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки производителей хлебобулочной продукции
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы регулярно встречаемся с аграриями, ищем варианты поддержки. Нас беспокоит ситуация с сырьём, оборудованием, логистикой», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Субсидии можно получить на производство изделий, срок годности которых не превышает пяти суток. Мера поддержки предусмотрена для тех, у кого зафиксирована отпускная стоимость продукции, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.

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