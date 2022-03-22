В Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК

На заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области под руководством губернатора Игоря Васильева обсудили меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает progorod43.

«В сегодняшней непростой ситуации наша задача — максимально, насколько это возможно, оказать содействие организациям сельскохозяйственной отрасли, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса — хлеб, молоко, масло, мясо, овощи», — заявил Васильев.

В частности, в феврале — марте предприятиям АПК выплатили субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки продукции или на уплату лизинговых платежей.

В регионе продолжается выплата средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Также стало известно, что в Оренбургской области предоставили новые меры поддержки бизнесу. Как передаёт RIA56, заместитель председателя регионального правительства по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов обсудил вопросы реализации на совещании с кредитными организациями и предпринимателями.

Так, новые антикризисные программы помогут бизнесу получить оборотные кредиты до 12 месяцев, а также инвестиционные кредиты на срок до трёх лет. Ещё одна мера — кредитные каникулы.

Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки пищевой промышленности столицы.