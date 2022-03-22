В Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК

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На заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области под руководством губернатора Игоря Васильева обсудили меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса.
В Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК
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Об этом сообщает progorod43.

«В сегодняшней непростой ситуации наша задача — максимально, насколько это возможно, оказать содействие организациям сельскохозяйственной отрасли, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса — хлеб, молоко, масло, мясо, овощи», — заявил Васильев.

В частности, в феврале — марте предприятиям АПК выплатили субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки продукции или на уплату лизинговых платежей.

В регионе продолжается выплата средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Также стало известно, что в Оренбургской области предоставили новые меры поддержки бизнесу. Как передаёт RIA56, заместитель председателя регионального правительства по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов обсудил вопросы реализации на совещании с кредитными организациями и предпринимателями.

Так, новые антикризисные программы помогут бизнесу получить оборотные кредиты до 12 месяцев, а также инвестиционные кредиты на срок до трёх лет. Ещё одна мера — кредитные каникулы.

Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки пищевой промышленности столицы.

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