В Москве рассказали о мерах поддержки пищевой промышленности столицы

Столичные производители пищевой продукции получат помощь от властей Москвы, заявил мэр Сергей Собянин на встрече с главами предприятий пищевой промышленности города.

Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил Собянин, столичные власти совместно с правительством России, федеральными Минпромторгом и Минсельхозом готовят пакет соответствующих мер. Так, кабмин одобрил субсидирование процентной ставки для промышленных системных предприятий. Правительство дополнительно пополнило Фонд развития промышленности.

«Мы, со своей стороны, тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 млрд рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведём до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности», — сказал мэр.

В настоящее время в Москве работает 203 предприятия пищевой промышленности, в том числе 61 крупное и среднее. На предприятиях заняты свыше 50 тыс. жителей города.

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