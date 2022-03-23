Дерматолог Галлямова напомнила о важности ухода за кожей в весенний период

Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила о важности ухода за кожей в весенний период.

«Весной очень часто происходит обострение многих кожных заболеваний, например таких, как аллергический дерматит, экзема. Это связано с тем, что кожа во время зимнего периода пересушена и теряет свои барьерные свойства», — заявила она в беседе с URA.RU.

На этом фоне нужно постоянно увлажнять кожу, особенно руки, используя различные кремы.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.