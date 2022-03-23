Глава Минздрава Мурашко: проблем с производством и поставками препаратов в России нет
- АГН «Москва»
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Об этом он сказал в ходе совещания президента с правительством.
«У производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет», — заявил Мурашко.
По его словам, в настоящее время лекарственные препараты в полном объёме поставляются в «лечебные сети».
Также Мурашко заявил, что россиянам не нужно делать запасы препаратов.
Ранее Росздравнадзор зафиксировал повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.