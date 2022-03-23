Глава Минздрава Мурашко: проблем с производством и поставками препаратов в России нет

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проблем с производством и поставками препаратов в стране нет.
Глава Минздрава Мурашко: проблем с производством и поставками препаратов в России нет
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом он сказал в ходе совещания президента с правительством.

«У производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет», — заявил Мурашко.

По его словам, в настоящее время лекарственные препараты в полном объёме поставляются в «лечебные сети».

Также Мурашко заявил, что россиянам не нужно делать запасы препаратов.

Ранее Росздравнадзор зафиксировал повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.

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