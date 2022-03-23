Жительница Нижнего Новгорода рассказала об убитой в городе семье

Одна из жительниц Нижнего Новгорода рассказала о семье, убитой в ранее в городе.

«Они переехали сюда с Автозавода лет десять назад. Тела нашла няня, которая у них работала много лет. Она им и продукты приносила, и за детьми смотрела... Недавно они отдыхать уезжали», — отметила она в беседе с kp.ru.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на улице Минина в Нижнем Новгороде были обнаружены тела четырёх человек — предпринимателя, его жены и двух детей.

По предварительной версии, мужчина убил супругу и детей, после чего совершил самоубийство, передавал Life.ru.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).