В Нижнем Новгороде возбуждено дело об убийстве после обнаружения тел семьи из четырёх человек

В Нижнем Новгороде в квартире на улице Минина утром 23 марта были найдены тела женщины, мужчины и их двоих детей.

Как пишет ИА «Время Н», среди погибших — владелец крупной медицинской компании, поставлявшей оборудование в больницы и частные клиники.

Отмечается, что тело бизнесмена с ножевыми ранениями обнаружили рядом с погибшей женщиной и двумя детьми.

СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

«Предварительно, погибшие — мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 года, дети десяти и четырёх лет», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.