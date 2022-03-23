В Нижнем Новгороде возбуждено дело об убийстве после обнаружения тел семьи из четырёх человек
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Как пишет ИА «Время Н», среди погибших — владелец крупной медицинской компании, поставлявшей оборудование в больницы и частные клиники.
Отмечается, что тело бизнесмена с ножевыми ранениями обнаружили рядом с погибшей женщиной и двумя детьми.
СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).
«Предварительно, погибшие — мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 года, дети десяти и четырёх лет», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.