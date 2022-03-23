В Нижнем Новгороде возбуждено дело об убийстве после обнаружения тел семьи из четырёх человек

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде в квартире на улице Минина утром 23 марта были найдены тела женщины, мужчины и их двоих детей.
В Нижнем Новгороде возбуждено дело об убийстве после обнаружения тел семьи из четырёх человек
  • Gettyimages.ru
  • © Dzurag

Как пишет ИА «Время Н», среди погибших — владелец крупной медицинской компании, поставлявшей оборудование в больницы и частные клиники.

Отмечается, что тело бизнесмена с ножевыми ранениями обнаружили рядом с погибшей женщиной и двумя детьми.

СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

«Предварительно, погибшие — мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 года, дети десяти и четырёх лет», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить