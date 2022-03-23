Соседи рассказали об убитой в Нижнем Новгороде семье

Соседи рассказали подробности о семье, убитой в Нижнем Новгороде.

«Это образцово-показательная семья, они не конфликтовали», — заявил один из соседей в беседе с ИА «Время Н».

По его словам, у пары было двое маленьких детей. Один ребёнок ходил в школу, другой — в детский сад.

Ранее ФАН сообщало, что в одной из квартир на улице Минина в Нижнем Новгороде были обнаружены тела предпринимателя, его жены и двух детей. Глава семьи — владелец крупной медицинской компании, поставлявшей оборудование в больницы и частные клиники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.