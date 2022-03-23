В Москве в 2021 году пресекли 100 преступлений террористической направленности

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ГУ МВД России по Москве на заседании Московской городской думы представило видеоматериалы, в которых говорится, что полиция пресекла в прошлом году 100 преступлений террористической направленности в столице.
В Москве в 2021 году пресекли 100 преступлений террористической направленности
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Полицейские пресекли 100 преступлений террористической направленности», — приводит цитату из видеоматериалов ТАСС.

В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести жёсткую и бескомпромиссную борьбу с терроризмом.

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