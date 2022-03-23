В Москве в 2021 году пресекли 100 преступлений террористической направленности

ГУ МВД России по Москве на заседании Московской городской думы представило видеоматериалы, в которых говорится, что полиция пресекла в прошлом году 100 преступлений террористической направленности в столице.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова