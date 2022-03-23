Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США безразличны к судьбе других стран.
Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран
  • AP
  • © Yekaterina Shtukina

Он отметил, что «США постоянно вели бессмысленные войны, причём обычно — вдали от своей территории».

«С правом всё и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, так было и в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других странах.

Зампред Совбеза добавил, что «американцев мало интересует будущее — если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах».

«В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их «помощи», безмятежно ответил: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!». Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше», — рассказал Медведев.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО.

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