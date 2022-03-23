Спасатели с воздуха обследуют море в районе Новороссийска после поломки на причале КТК

Спасатели и специалисты Росприроднадзора проведут с вертолёта обследование моря в районе Новороссийска, где приостановлена эксплуатация двух повреждённых штормом выносных причалов, сообщает МЧС.

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«Утренний облёт акватории Чёрного моря в Новороссийске запланирован специалистами МЧС России по Краснодарскому краю и сотрудниками Росприроднадзора», — цитирует РИА Новости сообщение. Уточняется, что на данный момент разлива нефтепродуктов не обнаружено. Ранее Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.