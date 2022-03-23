Эксперт по информбезопасности Лукацкий предупредил о рисках установки и использования VPN

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Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал о рисках, связанных с установкой и использованием VPN.

«В интернете активно предлагают услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди. К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удалённого доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», — заявил он в интервью радио Sputnik

В свою очередь, операторы VPN-сервисов могут продавать информацию о поисковых запросах пользователей, заявил Лукацкий.

«Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас», — пояснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о бесперспективности введения ответственности за использование россиянами VPN.

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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