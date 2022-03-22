Хинштейн назвал бесперспективным введение ответственности для россиян за использование VPN

Введение ответственности за использование россиянами VPN бесперспективно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно и с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что законодатель готов будет обсудить с правительством иную точку зрения.

На прошлой неделе он сообщил, что порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. По словам главы думского комитета, блокировки продолжатся.