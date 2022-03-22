Хинштейн назвал бесперспективным введение ответственности для россиян за использование VPN

Короткая ссылка
Введение ответственности за использование россиянами VPN бесперспективно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Хинштейн назвал бесперспективным введение ответственности для россиян за использование VPN
  • Legion-Media

«Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно и с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного», — цитирует его Интерфакс.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что законодатель готов будет обсудить с правительством иную точку зрения.

На прошлой неделе он сообщил, что порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. По словам главы думского комитета, блокировки продолжатся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить