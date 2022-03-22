В Адыгее обсудили реализацию программы капремонта школ

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочее совещание, участники которого обсудили реализацию программы капитального ремонта школ.
В Адыгее обсудили реализацию программы капремонта школ
  • globallookpress.com
  • © Viktor Pogontsev

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В 2022 году по федеральной программе в республике проведут капремонт восьми учебных заведений — в Майкопе, Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском районах.

На эти цели выделят 600 млн рублей, в том числе 596 млн — из федерального бюджета.

«Перед нами стоит задача качественно и в сжатые сроки провести капитальный ремонт данных школ. При этом важно минимизировать неудобства для детей и родителей. Именно поэтому основную часть работ мы запланировали на период каникул», — сказал Кумпилов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов.

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