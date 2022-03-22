Специалист Григорьев высказался о перспективах российского ПО

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Член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев высказался о перспективах российского ПО.
Специалист Григорьев высказался о перспективах российского ПО
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  • © Dmitry Ageev

«Отечественные разработчики, безусловно, имеют большой потенциал, что подтверждают результаты их деятельности в крупнейших компаниях мира, но главный вопрос в том, как всё это будет организовано», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как полагает эксперт, для полноценного перехода на отечественный софт нужно серьёзно отслеживать то, как проходит его создание.

Григорьев пояснил, что потребителям важно не просто ожидать появления новых решений, но и активно участвовать в тестировании, предоставлять обратную связь.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах запустить первый маркетплейс российского программного обеспечения.

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