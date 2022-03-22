В РЭО предложили переработчикам мусора отказаться от бумажных отчётов

Отказ от бумажных отчётов позволит исключить ошибки при проверке утилизаторов, заявил на полях Конференции Wasma директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Забралов, РЭО продолжает работу по совершенствованию системы отчётности расширенной ответственности в электронном виде через Единую федеральную государственную информационную систему учёта отходов от использования товаров.

«Одним из ключевых институтов развития, который необходимо продолжать развивать дальше, является институт расширенной ответственности производителей. И даже в текущих экономических условиях все спикеры поддерживают обязательное внедрение РОП. Мы подготовили дополнительные способы контроля за утилизаторами», — сказал Забралов.

Также стало известно, что председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что рост цен на бумагу может поспособствовать увеличению вторичной переработки макулатуры.

«Как только возникает рост цен на готовую продукцию, соответственно, сырьё становится более дефицитным, и его заготовка становится более рентабельной. Поэтому я не исключаю, что если цены какое-то время будут находиться на тех сверхвысоких уровнях, как сейчас, станет более выгодна не просто вторичная переработка макулатуры, но и более активное её стимулирование, потому что это будет экономически выгодно», — пояснил депутат.

Он также считает, что нехватка бумаги может «подстегнуть» электронный документооборот.

Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет.