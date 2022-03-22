В РЭО предложили переработчикам мусора отказаться от бумажных отчётов
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Забралов, РЭО продолжает работу по совершенствованию системы отчётности расширенной ответственности в электронном виде через Единую федеральную государственную информационную систему учёта отходов от использования товаров.
«Одним из ключевых институтов развития, который необходимо продолжать развивать дальше, является институт расширенной ответственности производителей. И даже в текущих экономических условиях все спикеры поддерживают обязательное внедрение РОП. Мы подготовили дополнительные способы контроля за утилизаторами», — сказал Забралов.
Также стало известно, что председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что рост цен на бумагу может поспособствовать увеличению вторичной переработки макулатуры.
«Как только возникает рост цен на готовую продукцию, соответственно, сырьё становится более дефицитным, и его заготовка становится более рентабельной. Поэтому я не исключаю, что если цены какое-то время будут находиться на тех сверхвысоких уровнях, как сейчас, станет более выгодна не просто вторичная переработка макулатуры, но и более активное её стимулирование, потому что это будет экономически выгодно», — пояснил депутат.
Он также считает, что нехватка бумаги может «подстегнуть» электронный документооборот.
Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет.