Мантуров заявил, что ряд автоконцернов подтвердил планы сохранить присутствие в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ряд автоконцернов подтвердил планы сохранить своё присутствие в России.

Он отметил, что в министерстве поддерживают диалог со всеми основными брендами.

«С кем-то у нас есть чёткое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок», — цитирует его РИА Новости.

При этом министр не исключил, что с кем-то из автопроизводителей «придётся, к сожалению, попрощаться». Он добавил, что российская сторона «не может ждать бесконечно».

Мантуров объяснил, что если предприятие не работает, то это приводит к неуплате налогов и деградации производства.

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли.