В Севастополе число раскрытых преступлений выросло на 19% в 2021 году

Глава УМВД по Севастополю Павел Гищенко рассказал о раскрываемости преступлений по итогам работы за прошлый год. Впервые за последние пять лет раскрыто более трёх тыс. преступлений.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По итогам отчётного года отмечается положительная динамика роста количества расследованных преступлений. Мы раскрыли на 19% больше», — заявил он.

Согласно статистике, в 2017 год было раскрыто 2662 преступления, в 2018-м — 2411, в 2019-м — 2218, в 2021-м — 3010.

По динамике прироста выявленных лиц, совершавших преступления, Севастополь лидирует среди всех регионов России, отметили правоохранители. Положительная динамика по этому показателю составила 26,4%.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму зарегистрировали 20,7 тыс. преступлений, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.