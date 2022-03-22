В Севастополе число раскрытых преступлений выросло на 19% в 2021 году

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Глава УМВД по Севастополю Павел Гищенко рассказал о раскрываемости преступлений по итогам работы за прошлый год. Впервые за последние пять лет раскрыто более трёх тыс. преступлений.
В Севастополе число раскрытых преступлений выросло на 19% в 2021 году
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По итогам отчётного года отмечается положительная динамика роста количества расследованных преступлений. Мы раскрыли на 19% больше», — заявил он.

Согласно статистике, в 2017 год было раскрыто 2662 преступления, в 2018-м — 2411, в 2019-м — 2218, в 2021-м — 3010.

По динамике прироста выявленных лиц, совершавших преступления, Севастополь лидирует среди всех регионов России, отметили правоохранители. Положительная динамика по этому показателю составила 26,4%.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму зарегистрировали 20,7 тыс. преступлений, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.

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