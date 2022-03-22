Глава КТК заявил, что нефть не попала в Чёрное море после поломки оборудования на одном из причалов

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Выхода нефти в Чёрное море после поломки оборудования на выносном причале КТК не было, сообщил глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.
Глава КТК заявил, что нефть не попала в Чёрное море после поломки оборудования на одном из причалов
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Это не уникальный случай в период неблагоприятных условий, особенно таких аномальных штормов, как в этот раз произошло. У нас уже в прошлом году был такой случай, когда тоже сгибало шланг и силовой каркас шланга нарушался. Это не значит, что произошёл выход нефти в море. Нет, ни в коем случае», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением.

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