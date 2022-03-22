Siemens уведомил РЖД о приостановке контракта по покупке новых «Сапсанов»

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД, что действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан» приостановлено, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров.

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... «Сапсанов», — приводит РИА Новости слова Белозёрова в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

По его словам, вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав.

Он уточнил, что на данный момент договор об обслуживании действует.

Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» не может получить от зарубежных партнёров расчёт за поставленную за рубеж продукцию.