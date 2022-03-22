Siemens уведомил РЖД о приостановке контракта по покупке новых «Сапсанов»
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«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... «Сапсанов», — приводит РИА Новости слова Белозёрова в рамках открытого диалога в Совете Федерации.
По его словам, вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав.
Он уточнил, что на данный момент договор об обслуживании действует.
Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» не может получить от зарубежных партнёров расчёт за поставленную за рубеж продукцию.