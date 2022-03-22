Siemens уведомил РЖД о приостановке контракта по покупке новых «Сапсанов»

Короткая ссылка
Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД, что действие контракта на покупку новых поездов «Сапсан» приостановлено, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров.
Siemens уведомил РЖД о приостановке контракта по покупке новых «Сапсанов»
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке... «Сапсанов», — приводит РИА Новости слова Белозёрова в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

По его словам, вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав.

Он уточнил, что на данный момент договор об обслуживании действует.

Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» не может получить от зарубежных партнёров расчёт за поставленную за рубеж продукцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить