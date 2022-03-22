«Алмаз-Антей»: ОПК России нуждается в господдержке по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнёрами

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций нуждаются в поддержке государства по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнерами, заявил финансовый директор концерна Рустам Улумбеков.

«Нам, всему ОПК, всем экспортёрам, особенно спецпродукции, необходима поддержка, необходима помощь со стороны государственных структур, будь то Центральный банк, будь то Министерство финансов, по созданию инфраструктуры расчётов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это большая проблема.

Ранее Евросоюз в рамках новых санкционных мер против России запретил заключение сделок с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и «КАМАЗом».

Также было запрещено сотрудничать с такими организациями, как ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей».