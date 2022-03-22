«Алмаз-Антей»: ОПК России нуждается в господдержке по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнёрами

Короткая ссылка
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций нуждаются в поддержке государства по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнерами, заявил финансовый директор концерна Рустам Улумбеков.
«Алмаз-Антей»: ОПК России нуждается в господдержке по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнёрами
  • © РИА Новости / Артем Житенев

«Нам, всему ОПК, всем экспортёрам, особенно спецпродукции, необходима поддержка, необходима помощь со стороны государственных структур, будь то Центральный банк, будь то Министерство финансов, по созданию инфраструктуры расчётов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это большая проблема.

Ранее Евросоюз в рамках новых санкционных мер против России запретил заключение сделок с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и «КАМАЗом».

Также было запрещено сотрудничать с такими организациями, как ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить