«Алмаз-Антей»: ОПК России нуждается в господдержке по созданию инфраструктуры расчётов с зарубежными партнёрами
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«Нам, всему ОПК, всем экспортёрам, особенно спецпродукции, необходима поддержка, необходима помощь со стороны государственных структур, будь то Центральный банк, будь то Министерство финансов, по созданию инфраструктуры расчётов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, это большая проблема.
Ранее Евросоюз в рамках новых санкционных мер против России запретил заключение сделок с «Роснефтью», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и «КАМАЗом».
Также было запрещено сотрудничать с такими организациями, как ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей».