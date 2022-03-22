Глава КТК Горбань назвал сроки замены повреждённого оборудования на одном из причалов

Глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань сообщил, что замена повреждённого оборудования на одном из выносных причальных устройств займёт минимум три недели.

«Минимальный срок ремонта — три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру, может быть, что-то появится от наших партнёров», — приводит слова Горбаня РИА Новости.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств морского терминала в связи с повреждением.