Собянин выделил 7 млрд рублей на увеличение адресной соцпомощи москвичам

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 7 млрд рублей на увеличение адресной социальной помощи москвичам.
Собянин выделил 7 млрд рублей на увеличение адресной соцпомощи москвичам
  • © Ю. Иванко / mos.ru

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Адресную соцпомощь предоставляют тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с ЧП, утратой кормильца, потерей работы либо со снижением дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума.

Гражданам помощь может быть оказана как в денежной форме, так и в виде электронного сертификата.

Отмечается, что решение выделить допсредства на адресную соцпомощь является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.

Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.

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