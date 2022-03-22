Собянин выделил 7 млрд рублей на увеличение адресной соцпомощи москвичам
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Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Адресную соцпомощь предоставляют тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с ЧП, утратой кормильца, потерей работы либо со снижением дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума.
Гражданам помощь может быть оказана как в денежной форме, так и в виде электронного сертификата.
Отмечается, что решение выделить допсредства на адресную соцпомощь является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.
Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.