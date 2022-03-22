На Кубани в рамках соцпрограммы первые семьи получили 1 млн рублей на ипотеку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новой мере соцподдержки, которая начала действовать в регионе. В правительстве приняли решение выплачивать из бюджета по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Он пояснил, что субсидию выделили для педагогов, врачей и соцработников. При этом участники программы должны жить в регионе более 10 лет. А также в течение следующих пяти лет работать тут по профессии.

Документы для получения соцвыплаты уже подали 567 человек. Из них 132 получили свидетельства о праве на выплату.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.