Юрист Красовская прокомментировала новые меры поддержки занятости

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала новые меры поддержки занятости, в том числе постановление правительства «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году», которое вступает в силу 25 марта.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что в соответствии с документом, Центры занятости будут предоставлять такие услуги, как психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних 14 — 18 лет в свободное от учёбы время, а также безработных в возрасте 18 — 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с момента получения диплома.

«Будет оказываться помощь для желающих открыть собственное дело, проводиться обучение для тех, кто хочет сменить профессию. Эти услуги будут оказывать в том числе и тем, кто находится на грани увольнения. Это люди, которых планируют уволить в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников», — уточнила Красовская.

По её словам, на поддержку смогут претендовать сотрудники, переведённые по инициативе работодателя на режим неполного рабочего дня или недели, а также сотрудники компаний, где принято решение о простое.

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