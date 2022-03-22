Юрист Красовская прокомментировала новые меры поддержки занятости
- АГН «Москва»
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В беседе с Life.ru эксперт отметила, что в соответствии с документом, Центры занятости будут предоставлять такие услуги, как психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних 14 — 18 лет в свободное от учёбы время, а также безработных в возрасте 18 — 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с момента получения диплома.
«Будет оказываться помощь для желающих открыть собственное дело, проводиться обучение для тех, кто хочет сменить профессию. Эти услуги будут оказывать в том числе и тем, кто находится на грани увольнения. Это люди, которых планируют уволить в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников», — уточнила Красовская.
По её словам, на поддержку смогут претендовать сотрудники, переведённые по инициативе работодателя на режим неполного рабочего дня или недели, а также сотрудники компаний, где принято решение о простое.
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