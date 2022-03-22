В Волгограде фигуранты дела о ссоре в родительском чате получили от 7 до 11 лет колонии

Суд в Волгограде вынес решение по делу об убийстве мужчины, которое произошло в результате ссоры в родительском чате. Фигуранты получили от семи до 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

«Приговором Центрального районного суда Волгограда назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Арсену Мелконяну — 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Арману Смбатяну — семь лет (строгого режима); Анне Мелконян — пять лет шесть месяцев (общего режима)», — указала пресс-служба.

В начале ноября 2020 года в Волгограде скончался мужчина, которого избили после конфликта в родительском чате. СМИ сообщали, что причиной ссоры с матерью одной из школьниц стало предложение Романа Гребенюка перенести срок выполнения домашнего задания, потому что не все дети успевали за школьной программой. На следующий день после конфликта мужчине проломил голову кастетом брат женщины. Гребенюк впал в кому и спустя неделю скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позднее в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве Гребенюка, возбудили ещё одно уголовное дело — по факту угрозы убийством, высказанной в отношении ключевого свидетеля обвинения.