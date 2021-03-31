В Волгограде возбудили ещё одно дело после убийства из-за ссоры в чате

В Волгограде в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве другого мужчины после ссоры в родительском чате, возбудили ещё одно уголовное дело — по факту угрозы убийством. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отмечается, 23 марта по итогам очередного судебного заседания Мелконян высказал угрозы расправы в отношении ключевого свидетеля обвинения.

«Сегодня, 31.03.2021, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК России (угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга)», — говорится в сообщении.

Ход и результаты предварительного расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

В начале ноября в Волгограде скончался мужчина, которого избили после конфликта в родительском чате. СМИ сообщали, что причиной ссоры с матерью одной из школьниц стало предложение Романа Гребенюка перенести срок выполнения домашнего задания, потому что не все дети успевали за школьной программой. На следующий день после конфликта мужчине проломил голову кастетом брат женщины. Гребенюк впал в кому и спустя неделю скончался.